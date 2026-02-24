グラビアアイドル榎原依那（28）が23日放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。AIだと思われていたことを明かした。番組には現在グラビアアイドルとして活躍する森脇梨々夏、STU48の工藤理子、榎原が出演し、現在の仕事内容などを語った。見届け役として、錦鯉の渡辺隆も出演した。榎原は「去年1年間ぐらいはAIと思われていて。バラエティーにもまだ出れないというか、出てなくて。私がしゃべってる