【第45話】 2月23日 公開 □第45話を読む 【拡大画像へ】 講談社は2月23日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第45話「男なんかに触られて」をヤンマガWebにて公開した。 第45話では、ルーズリエにいたメイドが、突然カズヤの命を狙ってくる。なんとか彼女を取り押さえ、指先の力で無力化に成功するが、クラリスは彼に興味を持ち……。 ヤンマガWeb「俺の指先で濡れ