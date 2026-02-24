2月22日、『FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント』へ向けた強化合宿を行う女子日本代表がメディアデーを開催。指揮を執るコーリー・ゲインズヘッドコーチが取材に応じた。 準優勝で終えた昨年の『FIBAアジアカップ2025』から今回もスタイルは大きく変えず、強みである「ペースアンドスペース」のスタイルを貫くと宣言。走力を武器に激し