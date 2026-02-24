松屋フーズホールディングスは反発。同社は１６日取引終了後、公募増資を行うことを発表しており、きょうから発行価格決定期間に入っている。このなか、やや神経質な値動きとなっている。同社は、１４０万株の公募増資と上限２１万株のオーバーアロットメントによる売り出しを予定している。 出所：MINKABU PRESS