ＩＨＩや川崎重工業が急落。三菱重工業が朝高後に下げに転じるなど、重工大手の株価に下押し圧力が高まった。中国商務省は２４日、日本の２０の企業などについて輸出規制の対象リストに加えたと発表した。重工大手系の企業群がこのなかに含まれており、発表に反応した売りがかさんだ。対象企業に向けた軍民両用（デュアルユース）品目の中国からの輸出を禁止する。中国商務省は別の２０の日本企業・団体について、軍民両用