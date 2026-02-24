ＴＤＣソフト [東証Ｐ] が2月24日後場(13:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の52億円→53億円(前期は48.7億円)に1.9％上方修正し、増益率が6.6％増→8.7％増に拡大し、従来の10期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の24.4億円→25.4億円(前年同期は24.3億円)に4.1％増額し、