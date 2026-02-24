24日13時現在の日経平均株価は前週末比543.43円（0.96％）高の5万7369.13円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1051、値下がりは514、変わらずは27と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を339.60円押し上げている。次いでフジクラ が79.72円、イビデン が44.72円、東エレク が34.09円、住友電 が27.48円と続く。 マイナス寄与度は152.42