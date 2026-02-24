岡山市の総合建設業・三協クリエイトが創部した社会人硬式野球部「三協グランハーツ」が２３日、岡山市内で記者会見を行った。ソフトバンク、中日でプレーした亀沢恭平監督の下、チームはすでに２月初旬から始動。創部１年目からの躍進へ準備を進めている。打撃コーチには広島ＯＢの高橋大樹氏が就任し、右打者育成に力を注ぐ。岡山県出身の指揮官は現役時代、俊足巧打の内野手として活躍。引退後は社会人野球の指導に携わって