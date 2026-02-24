何度も代打を頼まれる。それは信頼の証なのだが、西野未姫は「めっちゃ暇なことがバレバレ」と苦笑いを浮かべた。「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」2月21日生放送回は、静かなオープニングだった。それもそのはず、この日はMCのオリエンタルラジオ・藤森慎吾が体調不良で欠席。進行役が台本を読み進めていた。【映像】代打MCで出演した西野未姫ここで、西野が「みなさん、こんばんは。ちょっと大丈夫ですか？」