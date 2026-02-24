俳優の松坂桃李（37）が主演する2027年NHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」の出演者発表会見が24日、東京・渋谷の同局で行われ、主演・小栗忠順（ただまさ）役の松坂と、忠順の父・小栗忠高役の北村有起哉（51）、母・くに役の鈴木京香（57）、忠順の妻・みち役の上白石萌音（28）、忠順の上司・井伊直弼の岡部たかし（53）、忠順の恩師・安積艮斎役の中村雅俊（75）が出席した。大河5作目の出演となる北村は「ありがたいお話をいただ