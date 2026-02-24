「日本ハム春季キャンプ」（２４日、名護）２４日間のキャンプを打ち上げた。右肘関節炎で別メニュー調整中の清宮幸太郎選手会長に代わり、郡司裕也捕手があいさつ。名護市や球団関係者、スタッフへの感謝を述べ「緊張感と活気がうまく混ざった、いいキャンプになったかなと思います。チームとして優勝するんじゃないかな、いけるんじゃないかなという空気感は全員が感じていると思います」と手応えを口にした。そのうえで