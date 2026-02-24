佐賀県伊万里市の病院で2011年、抗争状態だった指定暴力団九州誠道会（福岡県大牟田市、現浪川会）の関係者を銃撃し2人を殺傷したとして、福岡地検は24日までに、殺人罪などで指定暴力団道仁会の元理事長坂本康弘容疑者（70）ら3人を起訴した。18日付。他に起訴されたのはいずれも道仁会系の元組幹部で、熊本市の会社員内村佑也容疑者（46）と熊本県のダンプカー運転手山田宏幸容疑者（65）。