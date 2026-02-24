「大相撲春場所」（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）日本相撲協会は２４日、大相撲春場所の新番付を発表。初場所では安青錦との優勝決定戦んび敗れた熱海富士（２３）＝伊勢ケ浜＝が西小結に番付を上げ、大阪市内で新三役会見を行った。同部屋からは、２０１５年７月場所の宝富士以来、現師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）が継承してからは初、静岡県からは１９３０年夏場所の天竜以来の新三役。熱海富士は番付表を