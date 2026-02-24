2月24日 発表 ウォルト・ディズニー・ジャパンは2月24日、「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」と題したディズニーストアのポップアップについて、新たに5都市の開催スケジュールを発表した。 ディズニーストアの旗艦店「ディズニーフラッグシップ東京」ならではのコンテンツを取り入れた本イベントは、2024年11月にスタート。今回、新たに愛媛