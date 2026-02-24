「最近の若手、何を考えているのかわからない」「こちらは気を遣っているつもりなのに、なぜか距離が縮まらない」管理職の方々から、こうした声をよく聞きます。たとえば、こんな場面はないでしょうか。上司：「さっきの会議、大丈夫だった?部下：「はい、大丈夫です」上司：「ならよかった」会話は成立しています。けれど、本音は出ていません。部下は本当は「少し納得できない部分があった」と思っているかもしれない。しかし、