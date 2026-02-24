アライドテレシスとさくらインターネットは2月24日、両社の製品・サービスの連携を通じて新たな協業体制を構築することを目的に、基本合意を締結した。○協業体制の概要今回の基本合意は、アライドテレシスが提供するネットワーク機器およびその構築・管理を支援するサービスと、さくらインターネットのIaaS(Infrastructure as a Service)環境を組み合わせるもの。これにより、顧客がITシステムをより便利かつより安心・安全に利用