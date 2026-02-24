ロッテは24日、5月1日（金）に行われる西武戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）で、「選手コアラデザインミニトート」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を、球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に、先着10,000枚限定で販売すると発表した。このアイテムは、木村優人投手をはじめとした選手8名を「コアラのマーチ」キャラクター風にデザインしたミニトートバッグです。投げる、打つ、走ると