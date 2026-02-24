りくりゅうSP直後に見えた絆ミラノ・コルティナ五輪で話題を独占したのが、日本のフィギュアスケート団体銀メダルの原動力となり、ペアでは大逆転で金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）だ。閉幕後の23日になって紹介された、木原の優しさが見えるシーンにファンが驚いている。2人のメダルへの道のりに密着した「NHKスペシャル絆でつかんだ金メダルりくりゅう二人の奇跡」（23日放