義実家との関係に悩む人は少なくありません。自分ならまだしも、自分の子どもに矛先が向いてしまうと、取り返しのつかないことになることも……。筆者の友人・Jが子どもを守るために闘ったエピソードをご紹介しましょう。 義母 私は夫と息子2人の4人暮らしです。長男は高校卒業後に就職。公共交通機関が不便な地域だったため、通勤用の車をローンで購入し、社会人としての第一歩を踏み出しました。 義母はとても