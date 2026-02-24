『新世紀エヴァンゲリオン』シリーズ30周年アニバーサリー企画の集大成として横浜アリーナにて開催されたフェスイベント「EVANGELION:30+；」において、同シリーズの完全新作の制作が始動することが発表された。【写真】『シン・エヴァンゲリオン劇場版』2.23地上波初放送が決定同作の公式サイト、公式Xでも本作は「『エヴァ』30周年を記念するフェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」最終日である2月23日(