１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」は２４日、全国の１５歳〜１９歳の若者（男女）を対象に実施した「昨年２月に生産を終了した『ＭＤ』が何だかわかりますか？」というアンケート調査の結果を公開。大喜利のような回答が多く寄せられた。【ＭＤがわかる＝回答者の９．１％】「ミニディスク、ＣＤの小さいバージョン」「ＣＤのちっちゃい版」「ＣＤに似た物でＣＤよりもちっちゃいやつ