ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」に、大人気のパペットムービー『パペットスンスン』が登場！パペットの「スンスン」たちのなにげない日常を描いた世界観が魅力の『パペットスンスン』にて、これまでオンエアされたエピソードが一挙配信されます☆ Disney+(ディズニープラス)『パペットスンスン』 ディズニープラスで2026年3月4日(水)より配信開始原作：