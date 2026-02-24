中日が２４日、沖縄・北谷での春季キャンプを打ち上げた。約１か月間のキャンプを終えた井上一樹監督は「沖縄の天候にも恵まれた。選手たちの顔も充実していたし、合格点のキャンプを過ごせた」と総括した。ＭＶＰについては、２３日のロッテとのオープン戦（北谷）で右中間へのソロを放った鵜飼ら若手の名前を挙げた。「アピールを感じられる辻本や樋口、三上が目立っていた。鵜飼も（練習に）取り組む姿勢とか、なんとかして