ZIPAIRが、2026年2月から3月にかけて、日本からフロリダ州オーランドへの「史上初」となる直行チャーター便（旅客便）を運航します！アジアからオーランドへ向かう初の試みとなる、歴史的な直行フライトが実現しました。ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートをはじめとする多くの観光施設が集まるオーランドへ、新しい旅の扉を開きます。 ZIPAIR「成田〜オーランド 直行チャーター便」 運航期間：2026年2月23