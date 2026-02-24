俳優のキム・ヒソン、イ・ヘヨンが出演する韓国ドラマ『我が家 〜嘘のかけら〜』（全12話）が、きょう24日よりCSホームドラマチャンネルで放送される。（毎週火・水曜 後3：20〜／再放送：毎週水・木曜 後10：15〜）【場面ショット】姉想いの弟を演じる2PM・チャンソン同作はキム・ヒソンとイ・ヘヨンが共演。韓国最高の心理カウンセラーが推理作家の姑と協力し、脅迫犯から家族を守ろうとするヒューマンブラックコメディー。