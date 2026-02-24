2026冬季オリンピックスノーボード女子ビッグエアでは日本人初の金メダル、スロープスタイルでも銅メダルを獲得した村瀬心椛選手が、日本テレビ「THE★レジェンド」に出演。金メダル獲得までに意外な人が関わっていたことを明かしました。前回の北京五輪で日本女子最年少の17歳で銅メダルを獲得した村瀬選手。しかし、この裏では「着地の時に膝がボリボリと鳴る」と語り、14歳の時に練習中に右膝を骨折してから3年間痛みを抱えたま