新潟東署は24日までに、ベトナム国籍の建設作業員の男（26）を窃盗の疑いで検挙したと発表しました。男は2月1日、新潟市東区のスーパーマーケットで5キロのコメ6袋（販売価格2万4494円）を盗んだ窃盗の疑いで逮捕されました。男はこの日、新潟県産コシヒカリなどを含むあわせて12袋のコメを万引きしていて、6袋ずつ店のカートを使って近くの駐車場に停めていた車に運び込んでいたということです。2回目に6