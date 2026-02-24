米スポーツ専門メディア『The Athletic』は24日、フロイド・メイウェザー（49）とマニー・パッキャオ（47）が11年ぶりの再戦へ合意に至ったことを報じている。50戦無敗のプロボクシング元世界5階級制覇王者のメイウェザーと元6階級制覇王者のパッキャオは2015年にも対戦。この戦いは「世紀の一戦」と呼ばれた。そんな全世界中から注目を集めた一戦が再び実現するようで、9月19日にラスベガスの「スフィア」で開催。Netflixにてその