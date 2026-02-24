フランクフルトは堂安律の起用法についての最適解を見つけられずにいるのかもしれない。今シーズン開幕前にフライブルクからフランクフルトに加入した堂安は、今年1月に解任されたディノ・トップメラー前監督のもとでは右ウイング、3バックシステムでは右ウイングバックといったサイドでの起用が多かった。しかし、トップメラー前監督の後任である現指揮官のアルベルト・リエラ監督は4-3-3システムを採用し、その中で堂安はインサ