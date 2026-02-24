クラブ創立は1899年、そしてブンデスリーガ優勝4回とＤＦＢポカール優勝6回の実績があるブレーメンは、間違いなくドイツ屈指の名門だろう。しかし、今その名門は2部降格の危機に瀕している。22日(現地時間)に行われたブンデスリーガ第23節でブレーメンはザンクトパウリと対戦し、1-2で敗れた。これで昨年11月7日に行われた第10節ヴォルフスブルク戦に2-1で勝利したのを最後にブンデスリーガでは13試合連続未勝利となり、順位も降格