第27節、トッテナムとのノースロンドンダービーを4-1と制したアーセナルは、再び2位マンチェスター・シティとの勝ち点差を1試合消化が多い状態で「5」とした。前節ウルブズ戦でのパフォーマンスが大きな批判を呼んでいたなか、価値ある勝利となった。先制点を決めたのはMFエベレチ・エゼで、エゼは後半にも加点。今季の同ダービーで5得点を挙げるという“スパーズキラー”ぶりを披露した。最近は出場機会も減少しパフォーマンスを