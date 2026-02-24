日本エアコミューター（JAC）は、ATR72-600型機を2機追加導入する。うち1機は国と鹿児島県の補助金を活用して購入する。座席数は70席。同社が保有するATR72-600型機は計4機となり、既存のATR42-600型機9機とあわせて13機体制となる。受領時期は3機目が12月、4機目が2027年2月を見込んでいる。投入路線は夏ごろに公表するとしている。