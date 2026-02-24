元AKB48でタレントの西野未姫が23日に自身のアメブロを更新。夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱の誕生日を手作りケーキで祝福したことを報告した。この日、西野は「けー58歳お誕生日おめでとう」と山本を祝福し「とにかく健康第一で！！それだけが願いです！！！！」と思いを述べた。続けて「バレンタイン何もできなかったのでケーキを手作りで作りました〜」と明かし、完成したケーキの写真を公開。「我ながら上手にできた