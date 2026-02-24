俳優の川崎麻世が23日に自身のアメブロを更新。早朝からの映画ロケのために妻・花音さんが作ってくれた愛情のこもった朝食を公開した。この日、川崎は「今日は早朝1番手から夜中のラストまで出ずっぱりで映画のロケがある為に3時半起きだった」と報告。前日の夜は「知り合いの結婚式に参加して帰って来てから妻とまた寿司屋に行って来ました」と明かし「ほんとに俺達寿司が大好きでスシね」とつづった。続けて「そして今朝はめっち