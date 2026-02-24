木原官房長官はきょう（24日）、カナダのカーニー首相が3月6日に来日すると発表しました。高市総理との首脳会談などを通じて、カナダとの友好・協力関係を深めたい考えです。木原官房長官はきょう午前の記者会見で、カナダのカーニー首相が3月6日から2日間の日程で来日し、滞在中、▼高市総理との首脳会談や▼ワーキングディナーをおこなうことを明らかにしました。木原稔 官房長官「日本とカナダはともにG7やCPTPPなどの同志