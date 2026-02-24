フリーアナウンサーの上重聡が見せた意外な姿に驚きの声があがっている。２３日にインスタグラムで「父親の白髪染め！結構楽しい笑黒くなってくれぇー、若返れぇー！」とつづって、父親の白髪染めをする様子をアップした。この投稿には「イケメン美容師」「手先が器用」「優しい息子さん」「青山に店出せば」「親孝行素敵」「幸せ親子タイム」などの声が寄せられている。