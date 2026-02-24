ミラノ・コルティナ五輪スキージャンプ男子ラージヒル銀、同ノーマルヒル銅、混合団体銅メダルの二階堂蓮に２４日、所属する日本ビールから１５００万円の報奨金が贈られた。札幌市内で贈呈式が行われ、目録を受け取った二階堂は「早いうちに土地買っちゃおうかなと思ったりします。今後の生活を考えて札幌あたりに。半分冗談ではあるんですけど、それも視野に入れてます。夏に会社にあいさつに行ったときに『報奨金はいくらだ