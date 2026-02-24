ロシアによるウクライナ侵攻がきょう（24日）で4年を迎える中、木原官房長官は「いまだ和平が実現していないことは大変残念だ」と述べました。木原稔 官房長官「ロシアによるウクライナ侵略開始から丸4年を迎えますが、いまだ和平が実現していないことは大変残念であります。このような力による一方的な現状変更の試みを決して許すことはできないとの考えに変わりはなく、1日も早く公正かつ永続的な平和を実現することが重要