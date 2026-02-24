「お金持ちの家は、片付いている」そんな話を聞いたことはありませんか。実際、片づけの現場で多くの家を見ていると、お金持ちの家ほどスッキリと整っている傾向があります。一方で、「なぜかお金が貯まらない」「節約しているはずなのに、思ったほど残らない」と悩む方の家には、ある共通点があります。それは、「家の中が整っていない」こと。もちろん、家が散らかっているから貧乏、片づいているからお金持ち、という単純な話で