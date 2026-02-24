フリーアナウンサーの中川安奈（32）が24日、自身のインスタグラムを更新。友人との旅先ショットを披露した。中川アナは「ずーーっと食べてみかったあれをついに」と書き出し、旅先ショットを披露。「ビーチでのんびりしたりカフェにも行ったり…友人たちとの弾丸熱海、楽しかった」と伝えた。そして「初めてのさわやかハンバーグ肉汁」と続け、「食べてる時が1番幸せもちろんライスも頼んだよ」と、食事中の写真を公開