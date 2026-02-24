かつてレアル・マドリードで活躍した元ドイツ代表MFサミ・ケディラ氏が、古巣の後輩であるブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールについて言及した。23日、スペイン紙『アス』が伝えている。2018年夏の加入以降ここまで公式戦通算358試合出場118ゴール94アシストという成績を残し、数多くのタイトル獲得に貢献しているヴィニシウスだが、人種差別の標的となることもしばしば。17日に行われたベンフィカとのチャンピオンズリ