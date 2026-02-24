アメリカのトランプ政権は連邦最高裁が関税措置を「違法」とする判断を示したことを受け、日本時間の24日午後2時過ぎ、相互関税などの徴収を停止し、新たな関税を発動します。こうした中、赤沢経産相は日本時間の23日夜、ラトニック商務長官と電話会談し、日本の扱いが不利にならないよう申し入れを行いました。会談では、日米で合意された対米投資をめぐり、緊密に連携していくことを確認したということです。赤沢経産相：日本の