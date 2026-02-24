俳優の小沢仁志が、YouTubeチャンネル『笑う小沢と怒れる仁志 / 小沢仁志』で公開された動画に出演。松岡昌宏に抱く印象を明かした。小沢仁志○「お前のソウルがちょっとこっち寄り」小沢のYouTubeチャンネルについて話すなかで、今回のコラボゲストである松岡昌宏が「小沢さん今おいくつになりました?」と確認しつつ、「だから13〜14、(自分と)歳が違うんですよ。でも、お話されてる……自分は12歳から(芸能活動を)やってるんで、