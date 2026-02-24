シャオミ・ジャパンは2月24日、完全ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」を発売する。市場想定価格は9,980円だが、2月24日〜3月9日に限り早割価格8,980円で販売される。REDMI Buds 8 ProREDMI Buds 8 Proは、可聴範囲全体で最大55dBのアクティブノイズキャンセリング深度に対応。超高サンプリングレートで周囲の環境ノイズを検知し、装着状態や環境変化に合わせてリアルタイムに最適化。さらに、ノイズキャンセリングとノイズマ