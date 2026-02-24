ローソンは2月24日より、JALグループの客室乗務員・機内食開発チームが監修したスイーツ・フライドフーズ・菓子の計12品を、全国の「ローソン」にて発売する。○プレミアムロールケーキ 8品全国8エリアにて、地域の名産等を使用した「プレミアムロールケーキ」が各エリアのローソンに登場する。価格はいずれも268円。北海道「海道産ハスカッププレミアムロールケーキ」ローソン「北海道産ハスカッププレミアムロールケーキ」北海道