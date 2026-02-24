歌手・森口博子が２４日、ニッポン放送のラジオ番組「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」にゲスト出演した。火曜日のパーソナリティーを務める東貴博は若いころ、松本典子の大ファンだったという。松本と同じ１９８５年にデビューした森口は「もう同期どころか同じ事務所で…。つらいのよ！８５年の推しっていったら、事務所に当時、１人でいいのよ。２人もいるっていうのは…」。アシスタントの黒沢かずこが「ウワ〜！」と悲