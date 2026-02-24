コンビニチェーンの「セブン-イレブン」は、2026年3月6日（金）から、大人気の揚げ物惣菜「揚げ鶏」を増量した「でかい揚げ鶏」を、全国の店舗にて数量限定で順次発売する。「揚げ鶏」は、鶏肉本来の旨味を引き出す薄衣と、塩を中心にしたシンプルな味付けが特長の商品。今回の「でかい揚げ鶏」は、「揚げ鶏」の価格はそのままでサイズアップした商品だという。※従来の揚げ鶏との規格重量での比較で個体差はある〈でかい揚げ鶏〉