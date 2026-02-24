〈森永製菓の主要ブランドや製造技術を生かして開発〉森永製菓は「ひととペットプロジェクト」を立ち上げ、人と犬が一緒に食べられるおやつ７品を開発した。３月３日から一部企業およびECで発売する。ペットを家族の一員と捉えるペットヒューマニゼーションの考え方が広がる中、伸長を続けるペット市場に参入し、人とペットの「共食」を切り口に、新たな需要を創出する。同社は２月19日に発表会を開き、同社代表取締役会長CEOの太