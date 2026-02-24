ガールズグループ宇宙少女（WJSN）が、新曲MVティザーを公開し、世界中のファンの注目を集めた。2月23日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントは宇宙少女の公式SNSを通じて、デビュー10周年記念スペシャルシングルのタイトル曲『Bloom hour』のMVティザーを公開した。【話題】宇宙少女メンバー、“過酷ダイエット”の危険体験を告白公開された映像には、メンバーがそれぞれの時間から抜け出し、どこかへ向かって歩みを進める姿