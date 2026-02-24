187cmの長身に、モデル出身らしい広い肩幅を持ちながらも、澄んで透明感のある肌がどこか不思議なコントラストを生み出している。屈託なく笑うときは無垢そのものだが、憂いを帯びた眼差しで悲しみを宿すと、否応なく母性本能を刺激する。【写真】「気づかれなかった？」ビョン・ウソク、横浜中華街に降臨圧倒的なフィジカルを備えながらも、強さより「守ってあげたくなる」儚さがにじむ存在感。そしてひとたび冷たい怒りを帯びる